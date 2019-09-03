Финпол перечислил на счет от борьбы с коррупцией еще 40 млн сомов

ГСБЭП возместила очередной денежный ущерб в бюджет государства. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 39 миллионов 735 тысяч 700 сомов.

На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших со стороны ГСБЭП, составляет 795 миллионов 488 тысяч 606 сомов.

В ведомстве напоминают, что Единый депозитный счет был открыт постановлением правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2018 года №298 "Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях".

В настоящее время ГСБЭП КР продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совета безопасности КР "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР" от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР С.Ш. Жээнбекова, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.