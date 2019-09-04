Депутаты получили отпускные по 500 тысяч сомов? В ЖК опровергают

В Жогорку Кенеше опровергли опубликованную в соцсетях медиа-экспертом и общественным деятелем Туратом Акимовым информацию, что каждый депутат этим летом получил отпускные в размере 500 тысяч сомов. Об этом на своей странице со ссылкой на отдел финансирования и учета Управления делами ЖК КР написала сотрудница пресс-службы парламента Эльвира Козубекова.

По ее словам, эти данные не соответствуют действительности.

"Исходя из вышеизложенного, просим в дальнейшем перепроверять информацию через Пресс-службу Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - написала она на своей странице.

В этой связи редакция VB.KG обратилась к самому общественному деятелю Турату Акимову за разъяснениями, откуда появилась такая сумма в размере 500 тысяч сомов.

По его словам, эта цифра составлена не только из размера самих отпускных, но также из множественных надбавок депутатам.

- Всего из бюджета страны в 2018 году на нужды Жогорку Кенеша было выделено 786 млн. 617,6 тыс. сомов. На зарплату предусмотрено 476 млн. 229,3 тыс. сомов. Обратите внимание, что на аппарат Жогорку Кенеша расходы идут по отдельному бюджету. Так, на зарплату работников аппарата ЖК заложено еще 610 млн. 400,4 тыс. сомов. Итак, разбираемся с доходами депутатов. Официально на 2018 год оклад депутата в ЖК составляет 25 тыс. 500 сомов. Оклад лидера фракции также достаточно скромный - 26,5 тыс. сомов. Но это не все. Депутатам также начисляется оплата за классный чин, ученую степень и выслугу лет, что в итоге составляет не менее 35 тыс. сомов. Но и это еще не все. Есть в составе ЖК профессиональные депутаты - народные избранники, которые остаются депутатами при любой власти. И за это тоже дают надбавку к окладу. Причем солидную, - отметил Акимов.

При этом, продолжил собеседник редакции, финансовая поддержка депутатов этим не ограничивается. У народных избранников есть солидный соцпакет.

- Они получают отпускные, пособия по уходу за ребенком, а также оплачиваемые больничные. Также ежемесячно народный избранник от ЖК получает 40 тысяч сомов на текущие нужды. Эти деньги можно потратить на приобретение канцтоваров и бензина, сотовую связь. Некоторые нардепы тратят эту сумму на юридическую экспертизу законопроектов. Есть у депутатов и совершенно особые статьи поддержки. К примеру, среди парламентских расходов есть статья под названием "Подготовка к зиме". Раз в году каждый депутат получает 35 тысяч сомов на зимние заготовки - консервирование огурцов, помидоров и прочие варенья и соленья. Если депутаты находятся в командировках, то им выплачиваются суточные и командировочные, - добавил он.

Кроме этого, в бюджете 2018 года было заложено 21 млн. 683,7 тыс. сомов на служебные поездки и еще 14 млн. 514,8 тыс. сомов на транспортные услуги.

- Депутатская зарплата на 2019 год без надбавок и привилегий составляет 30 тысяч сомов. Остальные вышеназванные надбавки сохранились. Плюс ежемесячно, как я уже говорил, депутат ЖК получает 40 тысяч сомов на текущие нужды. Ежеквартальная премия – в размере месячного оклада. Ежегодная одноразовая материальная помощь в размере 2-х месячной зарплаты, - продолжил Акимов.

В заключение общественный деятель высказал пожелание, чтобы во избежание всех кривотолков все платежи, гонорары, зарплаты, надбавки, командировочные, отпускные и прочие расходы на содержание депутатов должны быть прозрачными и доступны в Интернете.

- Но у нас все засекречено. В среднем бюджет ЖК КР составляет 1.5 млрд. сомов, но расходы ЖК и расходы аппарата показываются раздельно примерно по 700 млн. сомов в год. К тому же неизвестно сколько денег уходит на содержание управледами ЖК КР. Поэтому люди и не знают полную цену содержания ЖК КР. К тому же бюджет 2019-2020 не опубликован и пока трудно уточнить некоторые суммы. Дополнительную информацию можно получить только из Минфина и финчасти ЖК и его аппарата, а также из бухгалтерии Управделами ЖК, - уточнил Турат Акимов.