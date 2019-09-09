Школьник на которого упали футбольные ворота находится в состоянии средней

Состояние школьника, получившего травмы в результате падения на него футбольных ворот, оценивается как средне-тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

11-летний школьник поступил в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи 6 августа с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма". Он был госпитализирован в отделение реанимации.

"На следующий день после стабилизации состояния его перевели в общую палату, сейчас он получает лечение в отделении нейротравмы детской больницы, состояние средней тяжести, в сознании", - говорится в сообщении Минздрава.

В Министерстве отметили, что ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами и находится под постоянным наблюдением врачей.

По имеющимся данным несчастный случай произошел во время урока физкультуры в школе №96, расположенной в жилмассиве "Ак-Ордо". Это новая школа строительство, открывшаяся в 2018 году.