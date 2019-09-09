Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Школьник на которого упали футбольные ворота находится в состоянии средней

188  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состояние школьника, получившего травмы в результате падения на него футбольных ворот, оценивается как средне-тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

11-летний школьник поступил в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи 6 августа с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма". Он был госпитализирован в отделение реанимации.

"На следующий день после стабилизации состояния его перевели в общую палату, сейчас он получает лечение в отделении нейротравмы детской больницы, состояние средней тяжести, в сознании", - говорится в сообщении Минздрава.

В Министерстве отметили, что ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами и находится под постоянным наблюдением врачей.

По имеющимся данным несчастный случай произошел во время урока физкультуры в школе №96, расположенной в жилмассиве "Ак-Ордо". Это новая школа строительство, открывшаяся в 2018 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381448
Теги:
Минздрав, травмы, школа, Кыргызстан, пострадавшие, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  