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У граждан КР в РФ расширились возможности для голосования.

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- Евгений Денисенко
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Изменения Конституционного закона о выборах президента и депутатов Кыргызстана – этой теме была посвящена встреча председателя Центральной Избирательной комиссии КР Нуржан Шайлдабековой с лидерами и представителями кыргызской диаспоры города Москва и Московской области. Их диалог состоялся в посольстве КР в РФ, в рамках информационной кампании КР за рубежом "Жарандык укук, жарандык милдет".

Председатель ЦИК КР проинформированы собеседников о мерах, предпринимаемых правительством республики по улучшению условий реализации избирательных прав ее граждан за рубежом, в рамках Стратегии совершенствования законодательства о выборах 2018-2020 годов.

Как отмечено, к сегодяшнемую дню в этой сфере появился ряд изменений. Так, увеличено количество избирательных участков за рубежом - за счет организации их не только в дипломатических представительствах или консульских учреждениях КР, но и в представительствах госорганов, по согласованию с государством пребывания.

Расширены возможности для подачи заявлений граждан - не только в участковые избирательные комиссии, но и в электронном виде, с прохождением идентификации или авторизации согласно законодательству (через кабинет избирателя на сайте "Тизме"и через портал государственных услуг).

Речь также идет об увеличении сроков уточнения списков избирателей (предварительный список размещается на сайте за 80 дней, вывешивается на участке за 70 дней до голосования, прием заявлений заканчивается за 15 дней до голосования, общий срок уточнения - 65 дней вместо установленных ранее 45 дней), об активизации прохождения биометрической регистрации гражданами КР в загранучреждениях, о проведение широкой информационной кампании, активной работе с объединениями граждан, временно, находящихся за пределами Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/381458
Теги:
выборы, Россия, Москва, Кыргызстан
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