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Школа в Нарыне. До наступления холодов детей переведут в другое помещение

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- Екатерина Улитина
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Дети в селе Кенеш Нарынского района до наступления холодов будут переведены в другое помещение, где продолжат обучение. Об этом о во время рабочей поездки  в Нарынскую область заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбековой.

На перепрофилирование данного помещения под образовательное учреждение предусмотрены необходимые денежные средства. В настоящее время ведутся необходимые ремонтные работы.

Также в селе Кенеш в скором времени начнутся строительные работы по строительству новой школы, проектно-сметная документация которой уже готова.

В аппарате правительства отметили, что школа в селе Кенеш имеет два корпуса, один из них признан аварийным, а во втором корпусе дети продолжают обучение.

Вице-премьер-министра в рамках рабочей поездки ознакомилась с состоянием нескольких аварийных школ в Кочкорском, Ак-Талинском и Нарынском районах.

Кроме того, Алтынай Омурбекова приняла участие в открытии новых школ в с. Кара-Мойнок и Дон-Алыш Кочкорского района.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова добавила, что Правительство Кыргызской Республики поставило перед собой задачу: в течении ближайших лет решить проблему с аварийными школами.


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URL: https://www.vb.kg/381460
Теги:
Нарынская область, правительство, школа, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
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