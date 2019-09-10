На книжной выставке в Москве представили издания из КР.

Одним из участников 16-й Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ стало издательство Кыргызско-Российского Славянского университета. На крупнейший книжный форум мира представители КРС привезли образцы разнообразной литературы, которые вызвали интерес у посетителей.

- В этой выставке-ярмарке мы участвуем впервые, но рады предоставившейся возможности. Издательство КРСУ выпускает хорошие и по содержанию, и по оформлению книги, которые не стыдно показать международному книжному сообществу. Например, это труды из серии "Евразийцы-созидатели". В рамках нее выходят монографии, посвященные выдающимся личностям, чья деятельность способствовала формирования евразийского пространства в ХIХ-ХХ веках, - рассказывает старший научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ Ольга Сумарокова.

- В Москву, - продолжает она, - мы привезли две книги из данной серии – "Чингиз Айтматов: Человек-Вселенная" и "Евразийские хроники Н.М.Пржевальского". Оба этих человека соединяли в различных областях Восток и Запад, внесли неоценимый вклад в развитие такой взаимосвязи. И презентацию здесь этих изданий, увидевших свет в Центральной Азии, в Кыргызстане, можно считать в чем-то символичной: Кыргызстан и Россия - братские страны, народы, им нужно укреплять дружбу и развиваться дальше в одном ключе.

- В 2020 году нашему издательству, - говорит его директор Владимир Пронюшкин, - исполнится 20 лет. Ежегодно выпускаем до 100 книг различной тематики, они представлены в вузовских и республиканских библиотеках страны. Готовим к публикации научную и учебную литературу по истории и философии, социологии и политологии, экономике и юриспруденции, культурологи и архитектуре, литературе и лингвистике, медицине и техническим дисциплинам, государственному управлению и дипломатии. Некоторые из этих трудов также представлены на выставке-ярмарке.

По словам Пронюшкина, часть привезенных книг, прежде всего, исторической направленности к сегодняшнему дню уже распродана. В том числе - о событиях в Центральной Азии, Кыргызстане 1916 года, о роли 1917-го в становлении республики, ряд других изданий.

- Мы не преследуем коммерческих целей. Но приехали, чтобы, как говорится, показать себя, наладить контакты с другими издательствами. И со стороны их представителей уже поступили различные предложения о сотрудничестве. Приедем домой, все проанализируем и тогда уже можно будет вести речь о каких-то совместных проектах, - делится Владимир Пронюшкин.

Такие проекты, по его словам, могут быть связаны не только с отправкой в Россию той или иной литературы, выпускаемой издательством КРСУ.

- Можно было бы, к примеру, передать права на издание некоторых наших трудов какому-нибудь российскому издательству. Тогда отпала бы необходимость в их транспортировке, упростится процесс последующей реализации. У нас большие планы. Надеемся расширяться, выходить на мировой рынок. И тут возможны различные варианты, - считает Пронюшкин