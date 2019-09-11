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16-летний водитель не справился с управлением. Погиб он и его 7-летний брат

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- Оксана Гут
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В Жайылском районе в ДТП погибли двое несовершеннолетних братьев. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

10 сентября несовершеннолетний К.Т. 2003 г.р. без спроса у родственников взял автомашину "Ниссан-Сефиро" и уехал вместе с семилетним братиком А.А. и семнадцатилетним другом А. уулу А.

Примерно в 12.25 на 2 км автодороги Полтавка – Орто-Суу не справился с управлением и врезался в дерево. Сам водитель и его малолетний двоюродный брат погибли на месте.

Несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу с различными травмами.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/381497
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, погиб ребенок
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