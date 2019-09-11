16-летний водитель не справился с управлением. Погиб он и его 7-летний брат

В Жайылском районе в ДТП погибли двое несовершеннолетних братьев. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

10 сентября несовершеннолетний К.Т. 2003 г.р. без спроса у родственников взял автомашину "Ниссан-Сефиро" и уехал вместе с семилетним братиком А.А. и семнадцатилетним другом А. уулу А.

Примерно в 12.25 на 2 км автодороги Полтавка – Орто-Суу не справился с управлением и врезался в дерево. Сам водитель и его малолетний двоюродный брат погибли на месте.

Несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу с различными травмами.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.