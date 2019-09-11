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Столичный стадион приведут в порядок к отборочному этапу ЧМ по футболу

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела рабочее выездное совещание на стадионе имени Д. Омурзакова, где пройдут матчи отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Сотрудники стадиона и представители Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызской Республики проинформировали Алтынай Омурбекову о состоянии стадиона, футбольного поля и подтрибунных помещений, отметив, что стадион нуждается в ремонте, а часть сидений в замене.

Вице-премьер-министр отметила, что в последние годы в стране наблюдается повышенный интерес к футболу.

- Болельщики с большим нетерпением ждут отборочные игры Национальной сборной по футболу. При проведении матчей отборочного этапа чемпионата мира в нашу страну приедут не только соперники, но и их болельщики, представители международных средств массовой информации. Поэтому стадион необходимо привести в порядок, – сказала Омурбекова.

Она напомнила, что несколько лет назад игра между сборными Кыргызской Республики и Австралии в Бишкеке вызвала у болельщиков немалый ажиотаж, и в этот раз может наблюдаться схожая ситуация. Алтынай Омурбекова подчеркнула важность обеспечения соответствующего порядка и мер безопасности в день матчей.

Вице-премьер-министр дала указания сотрудникам стадиона и представителям Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызской Республики принять необходимые меры и подготовить арену.

Как известно, в отборочных играх квалификационного раунда на чемпионат мира по футболу 2022 года, Национальная сборная Кыргызской Республики попала в группу F вместе с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы. Финальная часть чемпионата мира пройдет в Государстве Катар в 2022 году.


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URL: https://www.vb.kg/381500
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, правительство, ремонт, спорт, футбол, чемпионат мира, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
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