Почти 13 тыс человек выступили за изменение Конституции КР. Что ответит ЖК?

В поддержку проведения референдума по конституционной реформе было собрано 12 тысяч 700 подписей. Об этом VB.KG сообщил председатель инициативной группы, по совместительству зампредседателя исполкома курултая Айбек Мырза.

Петиция, по его словам, была направлена в Жогорку Кенеш еще 29 июня. Законодательный орган должен был дать свой ответ в течение месяца, однако депутаты ушли на продолжительные каникулы до конца августа. Поэтому инициативная группа ожидает получить одобрение на рассмотрение законопроекта о референдуме к 29-му сентября.

- Сейчас, видимо, проверяются подписи на соответствие. Отказа мы не примем. Депутаты должны будут пригласить в Жогорку Кенеш председателя инициативной группы – меня или заместителя – Азимбека Бекназарова. Мы представим свой законопроект о референдуме, сначала на комитетах, потом, если он будет одобрен, на палате, - рассуждает Айбек Мырза.

Сам референдум, разумеется, должен быть проведен до парламентских выборов в 2020 году, чтобы они уже проходили по новым правилам.

Активист отметил, что в случае если парламент отклонит народный законопроект, то они будут требовать его роспуска.

Также Айбек Мырза сообщил, что в ближайшее время будет назначена дата и место проведения народного курултая.

- У нас много требований к власти, которые мы озвучивали на предыдущих курултаях. Будем обсуждать, какие из них были выполнены. Не исключено, что будет много критики в отношении, как Жогорку Кенеша, так и президента, и правительства. Мы планируем собрать людей со всех регионов, возможно, привлечем к организации курултая разные политические силы, - сказал Мырза.

Напомним, организаторы курултая требуют от Жогорку Кенеша и президента принять законопроект о референдуме для изменения конституции. На самом референдуме должны быть решены три главных вопроса: это подотчетность президента и парламента перед народным курултаем, выбор формы правления – президентской или парламентской и выбор избирательной системы - одномандатной, партийной либо смешанной.