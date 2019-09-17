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Двое из 13-ти раненых на границе с Таджикистаном в реанимации, один погиб

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- Оксана Гут
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По сообщению пресс-службы Минздрава КР, в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 16 сентября всего пострадали 14 человек, один из них - военный скончался на месте. На сегодняшний день, 17 сентября, в территориальную больницу Лейлекского района госпитализированы 13 пострадавших.

Список пострадавших:

1. Ж.Б. 1978 г.р.: Колотая рана боковой поверхности шеи, состояние стабильное.

2. Ребенок О., примерно 12 лет: огнестрельное ранение правой кисти и надключичной области справа. Состояние средней тяжести, в состоянии шока не может сказать фамилию, идет стабилизация.

3. Р. К. 1976 г.р.: Огнестрельное ранения с/3 бедра слева. Состояние стабильное, средней тяжести.

4. У. Р. 1973 г.р.: Огнестрельное ранения н/3 бедра справа и пяточной области слева. Состояние стабильное, средней тяжести.

5. Э. Р. 1973 г.р.: Огнестрельное ранения передней брюшной стенки. Состояние стабильное, средней тяжести.

6. А. З. 1978 г.р.: Огнестрельное ранение левой лопаточной области. Состояние средней тяжести, стабильное.

7. Т. у Г. 1998 г.р., военнослужащий: Огнестрельное ранение с/3 голени справа. Состояние среднее тяжелое стабильное.

8. М. О. 1997 г.р., военнослужащий: Контузия головного мозга. Непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа. Состояние средней тяжести.

9. С. Ж. 1980 г.р., военнослужащий: Огнестрельное ранение межлопаточной области и с с/3 бедра. Состояние средней тяжести, стабильное.

10. Т. М. 1989 г.р, военнослужащий: Огнестрельное ранение с/3 плечевой области. Состояние средней тяжести, стабильное.

11. К. К. 1992 г.р., военнослужащий: Огнестрельное ранение теменно-височной области справа. Состояние крайне тяжелое. В реанимации.

12. А. У. 1995 г.р., военнослужащий: Огнестрельное проникающее ранение брюшной полости. Состояние крайне тяжелое. В реанимации.

13. Т.у Э. 1989 г.р., военнослужащий: Открытое огнестрельное ранение с/3 плечевой области слева. Огнестрельное ранение обеих бедер. Состояние тяжелое.

14. М. Р. 1978 г.р., военнослужащий: Травмы несовместимые с жизнью, скончался.


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URL: https://www.vb.kg/381608
Теги:
Баткенская область, Минздрав, Погранслужба, погибшие, приграничные конфликты, ранение, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие
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Комментарии
Жаркынай
17.09.2019, 10:11

Семье и родным погибшего наши глубочайшие  соболезнование, раненным быстрого выздоровления и реабилитации. 

Премьер уже на месте, этот вопрос скоро будет решен на высшем уровне.  

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Абрек
17.09.2019, 12:05

Кыргызских граждан, нашу территорию на границе гранатометами бомбят и убивают, а нашим чинушам, жопутатам наплевать.

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Кыке
17.09.2019, 14:10

Жаркынай

Семье и родным погибшего наши глубочайшие  соболезнование, раненным быстрого выздоровления и реабилитации. 

Премьер уже на месте, этот вопрос скоро будет решен на высшем уровне.  

Ктооооо???? Премьер??? Этот Абылгазиев??? Да ему верить - себя не уважать. Он у себя на работе не может справиться, а там тем паче.

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