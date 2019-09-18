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Нужно решить вопрос границ. Даже если где-то придется уступать - эксперт

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- Екатерина Улитина
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Доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев не исключает возможность, что на ситуация на границе с Таджикистаном результат намеренной провокации.

С одной стороны, произошедшее логично: где тонко, там и рвется. На неописанных участках границы много споров и много рисков. С другой стороны, конфликт оказался неожиданностью. Эксперты не ожидали, что обострение ситуации случится всего через несколько недель после встречи президентов Таджикистана и Кыргызстана. Но, это была не неожиданность, а намеренная провокация: на приграничной территории начали демонстративно строить дома, что, естественно, зацепило чувства нашей стороны и произошло то, что произошло. Для политической ситуации в стране - это дополнительный импульс, который накладывается на события в Кой-Таше. Кстати, и эта история еще далеко не закончена. Одним словом, я чувствую, что осень началась , - говорит в интервью VB.KG эксперт.

При этом он подчеркивает, что власти страны должны внимательно разобраться в ситуациях на границах и наконец поставить точку в вопросах неопределенных участков границы и анклавах.

- Нам нужно сейчас четко решить вопрос границы. Даже если это где-то будет не совсем в наших интересах, но на геополитическую перспективу нам нужно закрывать все эти анклавы. Время играет не на нашей стороне, - уверен Кайрат Осмоналиев.

Однако, и здесь есть проблема. В Кыргызстане как оказалось нет людей, способных вести успешные переговоры по сложным вопросам.

- В МИД много мажоров, а хороших переговорщиков нет. Нет дипломатов, которые могут отстаивать любыми средствами интересы своей страны. Был Аламанов (был во главе группы, согласовавшей границу Кыргызстана и Китая), дипломат советской закалки, но его полили грязью с ног до головы, - заключил Осмоналиев.

Напомним, на этой неделе вновь произошло обострение ситуации на кыргызско-таджикской границы. Пограничники двух республик открыли огонь. Один военнослужащий пограничных войск Кыргызстана погиб, таджикская сторона сообщает о трех убитых военных. Кроме того пострадали гражданские лица. Премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры. Сегодня глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев отчитается об итогах встречи в Жогорку Кенеше.


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URL: https://www.vb.kg/381630
Теги:
граница, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев
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