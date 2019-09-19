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В день чистоты три туалета установят по дороге на озеро Кель-Суу

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- Светлана Лаптева
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21-го октября в мире отмечают День чистоты. Предствитель туристической фирмы Сергей Глуховеров призвал в этот день выйти на субботники в горы для очистки гор. А также рассказал, что их фирма готова передать в подарок три туалета, которые будут установлены по дороге на Кель-Суу.

- Да, можно требовать от государства туалетов везде, где проезжают туристы. Но иногда можно и помочь стране своими силами… Просто просить и ждать может быть слишком долго, а хуже того – может быть потом уже и поздно.

В честь Всемирного Дня Чистоты наша компания рада подарить 3 общественных туалета по пути к озеру Кель-Суу. Пусть это будет нашим маленьким вкладом для соблюдения чистоты и комфорта в горах.

Мы призываем всех граждан, коллег туристического сектора, бизнесменов и всех неравнодушных жителей принять участие в субботнике 21 сентября! Давайте сохраним Кыргызстан чистым, - рассказал Глуховеров.


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URL: https://www.vb.kg/381676
Теги:
туризм, Кыргызстан
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