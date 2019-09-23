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Келдибеков: Союза с Омурбеком Текебаевым я исключаю

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- Оксана Гут
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Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков ответил на вопросы VB.KG о вероятности его объединения в преддверии парламентских выборов с политической партией "Ата Мекен".

В бытность депутатом у вас был конфликт с Омурбеком Текебаевым. Если сейчас он вам предложит союз, то вы согласитесь на него?

- Я исключаю это. У нас был тогда не конфликт, а спор. Когда мы были депутатами, то по тем или иным вопросам у нас были разные мнения. Это нормально. А когда господин Текебаев пришел в городской суд, где рассматривалось мое дело, и дал неправильные показания, чтобы специально очернить меня - это был неправильный поступок. Я ему и тогда говорил, "то в чем вы меня обвиняете даже в деле нет". Он что-то придумал, очернил меня и ушел. Он, наверное, за годы заключения обдумал, что клевета и необоснованное очернение человека даром не пройдут. Я не держу никакого зла, но союз с партией "Ата Мекен" я исключаю. У нас разные взгляды, - заявил Келдибеков.

Вы намерены требовать пересмотра своего дела?

- Разумеется, так как я был необоснованно осужден. Мы будем требовать пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Пусть присутствуют самые сильные обвинители, я готов отстоять свою невиновность. Я ни на один тыйын не нанес ущерба государству. Мое дело раз пять прекращали за отсутствием состава преступления, - заключил политик.

Напомним, Ахматбек Келдибеков был задержан 20 ноября 2013 года. Генеральный прокурор возбудил в отношении него уголовные дела по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением". Политик подозревался в нанесении ущерба государству в бытность его председателем Соцфонда КР, главой ГНС и спикером Жогорку Кенеша в целом более чем на 35 млн сомов.

В 2015 году уголовное дело по коррупции в Соцфонде было прекращено. Гособвинение требовало лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества. А в 2016 году Верховный суд осудил Келдибекова по двум эпизодам, назначив ему штраф в 10 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/381727
Теги:
Ата Мекен, Ахматбек Келдибеков, Омурбек Текебаев, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ущерб
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Комментарии
Ирина
23.09.2019, 13:33

Один из почётных ведущих коррупционеров и воров кричит, что он белый и пушистый?

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