Как прошла встреча Жээнбекова и Путина. Чай со сгущенкой и армейский юмор

В пятницу в российском городе Оренбург состоялась встреча президентов Кыргызстана и России Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.

Главы государств встретились во время проведения крупномасштабных учений "Центр-2019".

После завершения основной части мероприятия, президентов угостили хлебом из полевой хлебопекарни, чаем и сгущенкой. Владимир Путин разломил хлеб и отдал половину Сооронбаю Жээнбекову.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов развлекал президентов анекдотом.

Командующий округом приехал столовую в гарнизоне проверить, смотрит - там плохо кормят. Где начпрод? Сюда его! Приходит начпрод - худющий. Командующий: сам не ешь и людей не кормишь!

Президенту Кыргызстана армейский юмор, судя по видео, понравился.

В рамках мероприятия состоялась двухсторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.