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Как прошла встреча Жээнбекова и Путина. Чай со сгущенкой и армейский юмор

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- Екатерина Улитина
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В пятницу в российском городе Оренбург состоялась встреча президентов Кыргызстана и России Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.

Главы государств встретились во время проведения крупномасштабных учений "Центр-2019".

После завершения основной части мероприятия, президентов угостили хлебом из полевой хлебопекарни, чаем и сгущенкой. Владимир Путин разломил хлеб и отдал половину Сооронбаю Жээнбекову.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов развлекал президентов анекдотом.

Командующий округом приехал столовую в гарнизоне проверить, смотрит - там плохо кормят. Где начпрод? Сюда его! Приходит начпрод - худющий. Командующий: сам не ешь и людей не кормишь!

Президенту Кыргызстана армейский юмор, судя по видео, понравился.

В рамках мероприятия состоялась двухсторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.


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URL: https://www.vb.kg/381734
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, военная служба, президент, Россия, учения, Кыргызстан, политика
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