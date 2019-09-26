Депутаты Джалал-Абада заранее оценили работу мэра Тагаева? (документ)

Городской кенеш Джалал-Абада намерен заслушать отчет по проделанной работе за 2018 год мэра Джалал-Абада Мураталы Тагаева только 30 сентября этого года, но, как оказалось, уже готово постановление горкенеша о признании работы градоначальника удовлетворительной. Документ опубликовала на своей странице в соцсети журналистка из Джалал-Абада Санрабия Кубанычбек кызы.

Активистка искренне недоумевает, неужели депутаты горкенеша живут только умом мэра Джалал-Абада.

"Не заслушав отчета депутаты уже дали ему положительную оценку. Остается только номер приказа поставить. Как такое может быть? А может кто-то посчитает его неудовлетворительным. Если скажу, что депутаты живут умом мэра обидятся на меня. Если ваш председатель делает "подхалимаж", и вы все молчите, то тогда чьим умом вы живете?", - обратилась она к депутатам Джалал-Абадского горкенеша.

Напомним, ранее мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев назначил своего родного брата Абдималика Тагаева заведующим Агенства пассажирского транспорта при мэрии Джалал-Абада. Позже после публикаций в СМИ он его вынужден был уволить.