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Депутаты Джалал-Абада заранее оценили работу мэра Тагаева? (документ)

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- Бакыт Стамов
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Городской кенеш Джалал-Абада намерен заслушать отчет по проделанной работе за 2018 год мэра Джалал-Абада Мураталы Тагаева только 30 сентября этого года, но, как оказалось, уже готово постановление горкенеша о признании работы градоначальника удовлетворительной. Документ опубликовала на своей странице в соцсети журналистка из Джалал-Абада Санрабия Кубанычбек кызы.

Активистка искренне недоумевает, неужели депутаты горкенеша живут только умом мэра Джалал-Абада.

"Не заслушав отчета депутаты уже дали ему положительную оценку. Остается только номер приказа поставить. Как такое может быть? А может кто-то посчитает его неудовлетворительным. Если скажу, что депутаты живут умом мэра обидятся на меня. Если ваш председатель делает "подхалимаж", и вы все молчите, то тогда чьим умом вы живете?", - обратилась она к депутатам Джалал-Абадского горкенеша.

Напомним, ранее мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев назначил своего родного брата Абдималика Тагаева заведующим Агенства пассажирского транспорта при мэрии Джалал-Абада. Позже после публикаций в СМИ он его вынужден был уволить.


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URL: https://www.vb.kg/381871
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, скандал, Депутат, мэрия
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