Бонусы и скидки от MegaStore на "Ночь скидок" в ТЦ Asia Mall

MegaStore присоединяется к мероприятию для всех любителей шопинга – "Ночь скидок", которое состоится 28 и 29 сентября 2019 года в одном из крупнейших торговых центров города – Asia Mall.
Приходите в эти дни в офис MegaStore и воспользуйтесь скидками на приобретение новых современных смартфонов. Цены будут снижены на следующие модели:
При покупке смартфонов любой модели стоимостью от 30 000 сомов и выше абоненты получат приятный бонус от мобильного оператора в виде скидки 90% на приобретение номера категории "Платина 30 000", стоимость которого составит всего 3 000 сомов. Подчеркните свою яркую индивидуальность с помощью красивого номера!
MegaStore постоянно радует своих посетителей всевозможными акциями, скидками и приятными бонусами. Следите за новостями на официальных страницах в социальных сетях, а также на официальном сайте ms.kg.