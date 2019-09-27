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Бонусы и скидки от MegaStore на "Ночь скидок" в ТЦ Asia Mall

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MegaStore присоединяется к мероприятию для всех любителей шопинга – "Ночь скидок", которое состоится 28 и 29 сентября 2019 года в одном из крупнейших торговых центров города – Asia Mall.

Приходите в эти дни в офис MegaStore и воспользуйтесь скидками на приобретение новых современных смартфонов. Цены будут снижены на следующие модели:

  1. Huawei Y7 за 9 990 сомов вместо 10 990 сомов;

  1. Huawei Y6 за 7 990 сомов вместо 8 990 сомов.

При покупке смартфонов любой модели стоимостью от 30 000 сомов и выше абоненты получат приятный бонус от мобильного оператора в виде скидки 90% на приобретение номера категории "Платина 30 000", стоимость которого составит всего 3 000 сомов. Подчеркните свою яркую индивидуальность с помощью красивого номера!

MegaStore постоянно радует своих посетителей всевозможными акциями, скидками и приятными бонусами. Следите за новостями на официальных страницах в социальных сетях, а также на официальном сайте ms.kg.


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URL: https://www.vb.kg/381911
Теги:
#MegaCom
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