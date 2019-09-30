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За октябрь учителя в КР получат без задержек в среднем 17 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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За октябрь порядка 120 тысяч учителей, преподавателей ПТУ, интернатов и воспитателей детских садов получат повышенную заработную плату. Никакой задержки не будет. Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции заявил заместитель министра финансов КР Уланбек Кармышаков.

По подсчетам ведомства, на это из бюджета выделяется 1 млрд 742 млн 482 тысяч сомов.

В свою очередь заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова отметила, что при повышении зарплаты по-прежнему будут учитываться коэффициенты за высокогорье, стаж, недельная нагрузка. А вот оплату за один час для дипломированного специалиста и магистра уравняли, она составит 97,5 сомов вместо 67,5 и 75 сомов соответственно.

- Сейчас учитель с 20-ти часовой недельной нагрузкой в среднем получает 12 тысяч 796 сомов, а после повышения зарплата составит 17 тысяч 97 сомов. Также повысится оплата труда воспитателей в детских садах, с 13 тысяч 367 сомов до 17 тысяч 751 сома, - отметила Надира Джусупбекова.


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URL: https://www.vb.kg/381938
Теги:
детский сад, зарплата, Кыргызстан, учителя, Министерство образования, Министерство финансов
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Комментарии
учитель
30.09.2019, 13:21

Спасибо, еще бы врачам подняли бы зарплату...

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