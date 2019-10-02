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Андрей Малахов попросил прощения на кыргызком языке (видео)

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- Бакыт Стамов
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Российский ведущий Андрей Малахов в прямом эфире своей программы попросил прощения у всего кыргызского народа. При этом основную фразу он сказал на кыргызском языке.

"Древняя мудрость кыргызского народа гласит: умей слушать и будешь услышанным.

Я хочу, чтобы меня услышали сегодня в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности.

Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", – сказал он.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Россия 1" вышла передача "Прямой эфир", в которой ведущий Андрей Малахов и гости в обвинительном тоне рассказывали о ДТП в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маргулов. Авария о которой идет речь произошла 7 июля в Москве. Погибший ехал на мотоцикле и врезался в машину такси, которая поворачивала с шоссе. Водитель такси Исламбек Акбаров сейчас находится под стражей, расследование ДТП еще не завершено.


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URL: https://www.vb.kg/382025
Теги:
Россия, Кыргызстан, скандал, такси, Мигрант, СМИ
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