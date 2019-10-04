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Активисты Сооронбаю Жээнбекову: Каждый правитель ответит за свои деяния

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Гражданские активисты в Бишкеке собрались на митинг, на котором выдвинули ряд требований. В частности, они требуют от президента Кыргызстана усилить борьбу с коррупцией и вернуть одномандатные выборы в парламент.

По словам одного из организаторов мероприятия, председателя ОО "Элет койгойу" Марипы Алыйкуловой, они поддерживают президента в борьбе с коррупцией.

- Мы, гражданские активисты, начали свою борьбу с коррупцией вместе с президентом. В данный момент мы требуем, чтобы возвратили наше конституционное право избирать и быть избранными, - сказала она.

В чем вы считаете, что нарушены ваши конституционные права?

Например, если ранее мы могли обратиться к одному депутату и потребовать от него защиты наших прав, то сейчас мы лишены такой возможности.

Вы хотите, чтобы вернули одномандатные выборы?

Конечно мы этого хотим. Потому что есть огромная пропасть между богатыми и бедными. И если этот процесс не остановить, то мы потеряем свою государственность. Мы должны наследие предков передать нашим потомкам, а если мы потеряем государственность, то нам нечего будет передавать.

А почему вы на площадь не пошли?

Мы и хотели этого, но эти бюрократические проволочки кого хочешь могут с ума свести.

Скажите, по вашему, сам президент несет ответственность за коррупцию?

Он начал борьбу и значит несет ответственность. Простой народ будет ему помогать. Все четыре прошлых президента наступали на одни и те же грабли. За безответственность рано или поздно надо будет платить. Каждый правитель ответит за свои деяния. Поэтому если и этот президент пойдет вопреки воле народа, то и ему придется ответить

Видео мероприятия смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/382084
Теги:
коррупция, митинг, Бишкек, Кыргызстан, активисты, Марипа Алыйкулова
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