В Ленинградской области кыргызстанец насмерть сбил женщину.

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Вологда - Тихвин - Кола, на участке, проходящем через Бокситогорский район Ленинградской области. Здесь под колесами автомобиля, которым управлял молодой гражданин Кыргызстана, ранним утром 2 октября погибла 37-летняя женщина, ехавшая на велосипеде.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, при проверке документов кыргызстанца выяснилось, что из-за прежних нарушений миграционного законодательства РФ ему был запрещен въезд в страну до 2021 года.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Большегруз, которым управлял гражданин Кыргызстана, отправлен на штрафстоянку. Водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.