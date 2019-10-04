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В Ленинградской области кыргызстанец насмерть сбил женщину.

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- Евгений Денисенко
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ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Вологда - Тихвин - Кола, на участке, проходящем через Бокситогорский район Ленинградской области. Здесь под колесами автомобиля, которым управлял молодой гражданин Кыргызстана, ранним утром 2 октября погибла 37-летняя женщина, ехавшая на велосипеде.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, при проверке документов кыргызстанца выяснилось, что из-за прежних нарушений миграционного законодательства РФ ему был запрещен въезд в страну до 2021 года.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Большегруз, которым управлял гражданин Кыргызстана, отправлен на штрафстоянку. Водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/382106
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, уголовное дело
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