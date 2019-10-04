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Юрист РЭС из-за долга за электроэнергию требовал с женщины 10 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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Сотрудниками Финансовой полиции выявлен факт незаконного получения вознаграждения служащим. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

В межрайонный отдел Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакским районам и городу Джалал-Абад Джалал-Абадской области с заявлением обратилась гражданка Т.Н. в отношении юриста РЭС Базар-Коргонского района С.Ж. Он, с ее слов, требовал с денежные средства за положительное решение вопроса по судебному делу, связанному с задолженностью за электроэнергию.

Данный факт, в ходе досудебного производства, зарегистрирован в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

2 октября текущего года в ходе проведения соответствующих мероприятий при получении денежных средств в размере 10 тысяч сомов в своем служебном кабинете с поличным задержан юрист РЭС Базар-Коргонского района гражданин С.Ж.

В настоящее время ведется досудебное производство.

- Хотелось отметить, что в соответствии с законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан" органами ГСБЭП принимаются меры, не взирая на статус и положение подозреваемого объекта, - отмечают в пресс-службе Финпола.


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URL: https://www.vb.kg/382108
Теги:
Базар-Коргонский район, задержание, коррупция, отключение электроэнергии, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан
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