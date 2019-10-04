Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

За аренду муниципальных земель в бюджет Бишкека поступило 7,1 млн сомов

162  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии города Бишкек продолжает активную работу по недопущению самовольного захвата муниципальных земель, незаконно установленных рекламных конструкций, а также по взысканию арендной платы за фактическое пользование муниципальной землей. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что за этот год было демонтировано порядка 52 крупногабаритных рекламных конструкции и 23 рекламные стойки без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, УЗС в целях пополнения местного бюджета взыскал арендную плату с арендаторов за фактическое использование муниципальных земель в сумме 7 млн. 169 тысяч 390 сомов.

- Мэрия города Бишкек будет жестко пресекать нарушителей порядка! Все, что установлено незаконно или используется не по целевому назначению на территории столицы, будет снесено. Согласно ст. 20 закона КР "О статусе столицы" к компетенции мэрии относится освобождение муниципальной собственности от незаконно установленных объектов, самовольно построенных и строящихся с нарушением действующих норм зданий и строений. Демонтаж проводится без компенсации возможного материального и морального ущерба, с последующим взысканием затрат, понесённых при сносе, - напоминают в пресс-службе муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382110
Теги:
бюджет, закон, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  