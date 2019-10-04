За аренду муниципальных земель в бюджет Бишкека поступило 7,1 млн сомов

Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии города Бишкек продолжает активную работу по недопущению самовольного захвата муниципальных земель, незаконно установленных рекламных конструкций, а также по взысканию арендной платы за фактическое пользование муниципальной землей. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что за этот год было демонтировано порядка 52 крупногабаритных рекламных конструкции и 23 рекламные стойки без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, УЗС в целях пополнения местного бюджета взыскал арендную плату с арендаторов за фактическое использование муниципальных земель в сумме 7 млн. 169 тысяч 390 сомов.

- Мэрия города Бишкек будет жестко пресекать нарушителей порядка! Все, что установлено незаконно или используется не по целевому назначению на территории столицы, будет снесено. Согласно ст. 20 закона КР "О статусе столицы" к компетенции мэрии относится освобождение муниципальной собственности от незаконно установленных объектов, самовольно построенных и строящихся с нарушением действующих норм зданий и строений. Демонтаж проводится без компенсации возможного материального и морального ущерба, с последующим взысканием затрат, понесённых при сносе, - напоминают в пресс-службе муниципалитета.