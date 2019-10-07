Тендер по е-паспортам. Шаикова получила $20 тысяч от выигравшей компании?

Бывший директор госпредприятия "Инфоком" Талант Абдуллаев рассказал, что экс-главка Государственной регистрационной службы Алина Шаикова получила денежное вознаграждение за лоббирование интересов компании Garsu Pasaulis. Видеозапись с рассказом Адбуллаева появилась в Youtube.

Бывший директор "Инфоком" на камеру рассказывает, что Алина Шаикова провела две встречи с людьми, которые представились представителями Garsu Pasaulis. На первой ей было предложено лоббировать интересы этой компании.

- В январе 2019 год состоялась вторая встреча с ними, где ей было переданы денежные средства в размере 20 тысяч долларов США. Передача денег была связана с результатами первой встречи, где она упоминала, что встречалась и лицами, которые представлялись представителями компании Гарсус. Она дала понять, что деньги это результаты первой встречи, - говорит Абдуллаев.

Отметим, Талант Абдуллаев является фигурантам дела о проведении тендера по закупке бланков для электронных паспортов. В настоящее время он находится под домашним арестом. Алина Шаикова покинула страну и сейчас находится в розыске.

Напомним, антикоррупционная служба ГКНБ ведет досудебную проверку по факту проведения тендера на закупку бланков для биометрических паспортов. Поводом для интереса следственных органов стало то, что тендерная комиссия присудила победу компании Garsu Pasaulis, хотя другие участники предлагали меньшую стоимость.

Следствие пришло к выводу, что руководство ГРС и госпредприятий были аффилированы с представителями выигрывавшей компании. Расследование дела продолжается уже несколько месяцев, тем временем ГРС не может приступить к изготовлению биометрических паспортов, так как все действия по тендеру приостановлены на время следствия. Есть опасения, что вскоре в республике закончатся и нынешние бланки для загранпаспортов, а изготовить новые не успеют.