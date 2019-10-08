В Токмаке мужчина совершал развратные действия с девочками 10-ти и 5-ти лет

Сотрудники милиции ОВД города Токмак совместно с местными жителями задержали, мужчину который подозревается в совершении развратных действий с несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Токмака с заявлением обратилась 33-летняя гр. Ч.Н. Она просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, в возрасте 30-35 лет, который 7 октября 2019 года, будучи в нетрезвом состоянии, в обеденное время во дворе дома совершил развратные действия с ее несовершеннолетней 10-летней дочерью А.А.

В этот же день ОВД г.Токмак зарегистрировало еще одно аналогичное заявление. Обратилась 31-летняя гр. С.М., она просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который находился в нетрезвом состоянии, и также в обеденное время совершил развратные действия с ее несовершеннолетней 5-летней дочерью Л.В.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД г. Токмак по признакам преступлений, предусмотренного ст. 165 (Развратные действия) УК Кыргызской Республики.

Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых мероприятий сотрудниками милиции ОВД Токмака и совместно с местными жителями одного из мкр. города по горячим следам был задержан и доставлен в милицию подозреваемый 34-летний гр. Т.А.

В настоящий момент задержанный в порядке ст. 98 УПК Кыргызской Республик водворён в ИВС. Досудебное производство продолжается.

Фото иллюстративное.