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Абылгазиев: В самовольном захвате земель были во многом виновны власти

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- Екатерина Улитина
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В самовольном захвате земли были во многом виновны власти, но решать проблему надо с точки зрения заботы о людях. Об этом заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе ознакомления с состоянием ТЭЦ-2 города Бишкек, расположенной в Сокулукском районе Чуйской области.

По словам Главы Правительства, один из проблемных на сегодня вопросов – это судьба ТЭЦ 2, строительство которой было начато в 1986 году, но так и не было завершено. С тех пор прошло много времени, но станция так и не заработала.

Премьер-министр отметил, что в 1986 году для строительства ТЭЦ-2 в Сокулукском районе было выделено 136 га земли, в 2005 году произошел самовольный захват еще 27,7 га земли. На сегодня на этих территориях уже построено свыше тысячи домов.

"Мы должны найти оптимальное решение. Такая ситуация с подобным стратегическим объектом - это, конечно же, в первую очередь вина властей. И такие ситуации, к сожалению, наблюдались не только здесь. Если бы они своевременно не дали возможность людям захватить земли, объяснили бы им, то такой проблемы, как сегодня, не было. А сейчас люди уже обустроили свою жизнь, но при этом лишены многих прав, особенно прав на социальное обеспечение. Поэтому мы должны рассматривать вопрос только в рамках закона и с точки зрения заботы о людях. Где можно, необходимо узаконить, а где нет такой возможности - нужно людям объяснять важность восстановления справедливости, и постараться максимально безболезненно решить вопрос. И такие решения должны приниматься повсеместно, где объекты промышленности теряли свои земли в результате самовольного захвата земель и халатного отношения ответственных государственных органов", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства отметил, что энергетики должны произвести все необходимые расчеты и найти наиболее оптимальный путь возобновления работы столичной ТЭЦ-2, представив эффективную модель инвестиционного проекта. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести глубокий анализ возможностей и перспектив развития этого важного для столицы энергетического объекта, чтобы максимально эффективно использовать его потенциал в интересах укрепления энергетической системы города Бишкек и улучшения экологической ситуации в столице и ее окрестностях.


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URL: https://www.vb.kg/382308
Теги:
правительство, самозахватчики, строительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, ТЭЦ
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