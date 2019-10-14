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В Бишкеке 14-летний мальчик выпрыгнул с окна 8 этажа. Он погиб на месте

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- Оксана Гут
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11 октября 2019 года примерно в 17:55 часов в УВД Свердловского района Бишкека поступил сообщение о том, что из окна многоэтажного дома, расположенного по улице Никитина, выпрыгнул несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники УВД Свердловского района. По приезду были получены первичные данные, что несовершеннолетний Н.Э. 2005 года рождения выпрыгнул из открытого окна подъезда между 7 и 8 этажами. В результате полученных тяжелых травм несовместимых с жизнью, он скончался на месте.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека.

В настоящее время в рамках досудебного производства назначены все необходимые судебно-медицинские, судебно-биологические и судебно-дактилоскопические экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/382405
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, суицид, Бишкек, Кыргызстан
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