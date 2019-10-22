"Личный кабинет" теперь доступен в мобильном приложении MegaPay

Теперь для того, чтобы получить всю необходимую информацию по вашему номеру, не нужно набирать сложные комбинации или тратить время на звонки в колл-центр. Просто воспользуйтесь мобильным приложением MegaPay и получите простой и удобный доступ к вашему "Личному кабинету".

Всего в несколько кликов с мобильного телефона возможно легко и быстро проверить:

состояние текущего баланса; свой тарифный план; остатки минут, SMS и Мб интернета; подключенные услуги и опции.

"Личный кабинет" в MegaPay – это справочная в вашем кармане! Быстро, удобно и всегда под рукой. Чтобы воспользоваться комфортным мобильным приложением, установите совершенно бесплатно его на свой телефон, скачав из Google Play Market или App Store.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни.