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"Личный кабинет" теперь доступен в мобильном приложении MegaPay

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Теперь для того, чтобы получить всю необходимую информацию по вашему номеру, не нужно набирать сложные комбинации или тратить время на звонки в колл-центр. Просто воспользуйтесь мобильным приложением MegaPay и получите простой и удобный доступ к вашему "Личному кабинету".

Всего в несколько кликов с мобильного телефона возможно легко и быстро проверить:

  1. состояние текущего баланса;
  2. свой тарифный план;
  3. остатки минут, SMS и Мб интернета;
  4. подключенные услуги и опции.

"Личный кабинет" в MegaPay – это справочная в вашем кармане! Быстро, удобно и всегда под рукой. Чтобы воспользоваться комфортным мобильным приложением, установите совершенно бесплатно его на свой телефон, скачав из Google Play Market или App Store.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни.


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URL: https://www.vb.kg/382635
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#MegaCom
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