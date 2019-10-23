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Депутат ЖК: В некоторых школах выделяют даже на 7, а 4-5 сомов на питание

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 октября, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели проект закона "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях".

Парламентарии призвали правительство обеспечить школьников начальных классов здоровым питанием и обеспечить безопасность поставляемых в школы продуктов питания.

По данным Минобразования, на сегодня горячим школьным питанием охвачены 60 % общеобразовательных организаций республики. На эти нужды школам отдаленных районов из бюджета страны выделяется 10 сомов на одного ученика, а остальным по 7 сомов. В Бишкеке и Оше финансирование осуществляется из местных бюджетов.

Депутат Улугбек Ормонов возмутился столь маленькой сумме, заявив, что на эти средства невозможно предоставить детям полноценный обед. В связи с чем, уверен он, большую часть вынуждены доплачивать родители учеников.

- Вы задекларировали, что финансовая помощь со стороны родителей должна оказываться на добровольных началах. Но руководство школ может поставит перед родителями вопрос, что, если они не будут платить, ребенок останется без питания. Эта инициатива приведет к социальному неравенству, - выступил Ормонов с критикой в адрес министерства.

Он призвал правительство изыскать средства в бюджете, чтобы покрыть полную потребность в финансировании горячего питания.

Нардеп Нодирбек Каримов и вовсе заявил, что знает школы, где на питание выделяется даже не 7, а 4-5 сомов. Поэтому "вместо молока и булочки детям дают чай и пряник", сказал он.

Спикер парламента Дастан Джумабеков признал, что родители школьников вносят весомый вклад в финансирование школьного питания. Нужно подсчитать какая именно сумма в год выходит и поблагодарить их за это, резюмировал он.

После обсуждения Жогорку Кенеш направил законопроект "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях" на голосование в третьем чтении.


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URL: https://www.vb.kg/382680
Теги:
бюджет, закон, питание, правительство, школа, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Министерство образования
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