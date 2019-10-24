Кыргызстанец стал участником страшного ДТП в Петербурге. Пострадали 8 челов

Кыргызстанец стал участником серьезной аварии в Санкт-Петербурге, в которой пострадали 7 пешеходов, а также водитель одной из машин.

"Фонтанка" сообщает, что авария произошла 23 октября в 11 часов 43 минуты на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. На пересечении столкнулись автомобили "Фольксваген Поло" и "Рено Каптюр". От удара "Рено" перевернулась, автомобили наехали на пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре".

За рулем "Фольксвагена", по предварительным данным "Фонтанки", находился 33-летний гражданин Кыргызстана Сухбатулло Киргизбаев.

Он давно живет в России и занимается перегоном автомобилей из Санкт-Петербурга в другие страны. За его плечами десятилетний стаж вождения.

В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе женщина, которая находилась за рулем "Рено". Она находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - пешеходы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП.