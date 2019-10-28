"Дордой" уступил кубок. Салымбеков никаких порицаний футболистам не сделал

Вчера, 27 октября, команда "Нефтчи" (Кочкор Ата) на стадионе Курманбек в Джалал - Абаде победила "Дордой" (Бишкек) со счетом 1:0 и впервые в своей истории завоевала хрустальный трофей.

Поединок начался с обоюдных атак соперников. В первой половине матча бишкекчане выглядели предпочтительнее. Они больше атаковали, но их удары по воротам кочкоратинцев точностью не отличались. Упустили несколько выгодных моментов форварды бишкекчан Мирлан Мурзаев и легионер из Туркмении Вахыт Орозсахедов. Футболисты "Нефтчи" также имели несколько возможностей для взятия ворот многократного чемпиона страны - "Дордоя", но в первом тайме безупречно действовал в своих воротах голкипер бишкекчан Павел Матяш.

Во втором тайме футболисты "Нефтчи" стали дейстовать еще более активнее. И их труды увенчались успехом. На 61-минуте метко ударил по воротам "Дордоя" Азамат Омуралиев. Павел Матяш был бессилен в этом моменте помочь своей команде. К чести кочкоратинцев нужно сказать, что они не стали после забитого мяча прижиматься к своим воротам, а продолжали искать футбольное счастье во владениях "Дордоя", однако, защитники "Дордоя" больше не ошибались.

После матча корреспондент редакции VB.KG обратился с просьбой прокомментировать прошедший поединок к главному тренеру "Дордоя" Александру Крестинину. Наставник бишкекской дружины отметил, что и у игроков его команды имелись несколько возможностей для того, чтобы забить гол в ворота соперников, но они не использовали их. "Кроме того, семь ведущих футболистов команды по различным причинам не смогли выйти на поле", отметил наставник. Но из этого поражения мы сделаем необходимые выводы", - отметил Александр Крестинин. Как сообщил он далее президент клуба "Дордой" Аскар Салымбеков с пониманием отнесся к этому поражению и никаких порицаний футболистам и тренерам не сделал.

До этого "Дордой" десять раз становился обладателем Кубка Кыргызстана, а "Нефтчи" всего лишь два раза выходил в финал этого турнира, но обе его попытки завоевать хрустальный трофей оказались безуспешными.