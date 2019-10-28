СМИ: Зять Канатбека Исаева причастен к краже "вещдоков"?

Депутат от фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев пока не комментирует последние публикации в СМИ про него, одно из которых касается, в частности, журналистского расследования экс-депутата Ширин Айтматовой, другое – его зятя. Народный избранник пока не доступен.

Отметим, дочь известного писателя в своем опубликованном в соцсетях видеообращении заявляет, что Канатбек Исаев, будучи мэром Токмака, незаконно продал библиотеку в городе.

Вторая публикация вышла на сайте kyrgyztoday.org. Авторы статьи, видимо, со ссылкой на источники, утверждают, что зять депутата на службе в ГКНБ, якобы, украл из сейфа 200 тысяч долларов, попавших туда в качестве вещдоков. Позже, говорится в статье, деньги были восстановлены, но со службы молодой человек был все равно уволен.