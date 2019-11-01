Новые кодексы в действии. Дело об избиении женщины волокитят целый год

И года не прошло, как в силу вступили новые кодексы, а проблемы у кыргызстанцев уже начались. У следователей папки из заявлений на столах все выше, терпения у потерпевших все меньше… История бишкекчанки Людмилы Лобасенко – яркое тому подтверждение.

Очень удобную лазейку придумали создатели новых кодексов, в частности, речь идет об Уголовно-процессуальном кодексе КР. Возможно, этим и объясняется резко возросшее количество дел у каждого дознавателя (так теперь называются следователи, которые занимаются досудебным производством нетяжких правонарушений).

25 октября на заседании парламентской фракции "Онугуу Прогресс" депутаты заслушивали информацию правоохранительных органов о реформе в уголовном законодательстве, в рамках которой и были разработаны новые кодексы. Депутат Тынчтык Шайназаров заметил, что недоработки в новых кодексах привели к увеличению нагрузки на следователей, что повлияло на качество их работы. В среднем, отметил депутат, на одного следователя приходится сейчас около 150 дел. Кроме того, еще около 400 дел о правонарушениях. Естественно, что люди, обращающиеся в милицию, недовольны. Их заявления не рассматриваются долгое время. Например, заявление жительницы Бишкека Людмилы Лобасенко уже год "висит" в УВД Октябрьского района столицы.

Отметим, что новые кодексы в Кыргызстане вступили в силу с 1 января 2019 года. И сразу возросло количество преступлений – с 29 718 в 2018 году до 51 317 за 8 месяцев 2019 года. Уже не говоря о проступках, которых за 8 месяцев текущего года зарегистрировано почти 50 тысяч. При этом, половина как преступлений, так и проступков приходится на столицу – Бишкек. Это данные МВД КР.

Дело ясное, что дело темное

Простое, по сути, дело Людмилы Лобасенко превратилось в муторную для нее, длящуюся уже год проблему. Впрочем, обо всем по порядку. 25 ноября 2018 года Людмила, которая в 2018 году была избрана домкомом на общем собрании жильцов, решила поменять лампу дневного накаливания на площадке перед своей квартирой. Новая лампа находилась в подсобном помещении на первом этаже. Открыть замок Людмила не смогла, ключ проворачивался в замке, отмечает она в своей объяснительной начальнику УВД Октябрьского района Бишкека У. А. Султанову.

Тогда Людмила приглашает мастера с болгаркой, чтобы срезать замок, взять лампу и установить новый. В процессе работы мастера открывается дверь квартиры на первом этаже, гражданка Л.Ч. набрасывается на Людмилу и бьет ее. Разъяренную женщину пытаются оттащить от впавшей в ступор Людмилы четыре человека – мастера из компании "ANCONA" и соседка. Но успокоить разбушевавшуюся женщину удается не сразу. Людмила получила травмы, которые впоследствии экспертиза интерпретировала как "Легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья".

Уже год прошел, а Людмила лечится до сих пор. У нее болит голова, поскольку она получила сотрясение мозга, забывает выключить газ, уходя в больницу, что создает опасность возникновения пожара. Уже не говоря о финансовых расходах, поскольку требуется дорогостоящее лечение. И это все при том, что у Людмилы ребенок с ОВЗ, которого она воспитывает одна.

Так выглядела Людмила Лобасенко после конфликта 25 ноября

Кстати, конфликт начался отнюдь не в этот день. 25 ноября стал апогеем, закончившимся физическим насилием. За день до этого был конфликт в присутствии двух участковых ГОМ-3 УВД Октябрьского района, которых вызвала Людмила Лобасенко. Она устанавливала видеокамеры в подъезде, поскольку за два месяца до этого у нее украли пакет с двумя сотовыми телефонами во время субботника "За чистый город". Но Л.Ч. инициативу Людмилы поставить видеокамеры во всем подъезде не одобряла. В этот день она кричала и оскорбляла всех присутствующих, даже участковых.

Людмила установила камеры за свой счет, предварительно обойдя соседей, большинство из которых были только рады тому, что у них появится "безопасный подъезд". Ведь в районе участились случаи краж велосипедов и детских колясок. А в доме обокрали несколько квартир. Участковый даже рекомендовал домкомам домов ускорить процесс установки видеонаблюдения. Что, собственно, и сделала Людмила, правда, исключительно за личные средства. Вот только инициатива ее оказалась наказуема. Л.Ч. даже во время встречи 24 октября в акимиате Октябрьского района кричала на эмоциях: "Не нужны нам камеры. Не нужны!"

Объявление участкового о рекомендации установить видеонаблюдение

21 декабря 2018 года приходят результаты экспертизы, на основании которой Людмила Лобасенко признана потерпевшей. 29 января вынесено постановление о рассмотрении в досудебном порядке заявления Лобасенко в отношении Чунихиной. Следствие ведет дознаватель Эрмек Казбеков.

Результаты экспертизы №1 от 21 декабря 2018 года

Проходит время, меняются следователи.

- За это время их поменялось человек пять, - рассказывает жительница 10 микрорайона Бишкека Людмила Лобасенко. – Я уже даже запуталась в них сама. Был Бакыт Асанканов, потом Эрмек Казбеков, потом Адилет, фамилию не помню. Сейчас делом занимается Азиз Алдашев, временно замещающий начальника отдела дознания УВД Октябрьского района.

Следователи меняются, но дело с места так и не двигается. Так в чем проблема?

Сроки, установите сроки!

- А проблема в том, что в новом УПК не прописаны сроки, в которые должно укладываться расследование, - рассказывает адвокат Людмилы Таалайбек Курманалиев. – Согласно новому УПК, статьи 54, пункта 4, "досудебное производство по делам о проступках должно быть окончено не позднее 20 дней с момента сообщения лицу о подозрении в совершении проступка".

То есть, подозреваемому должны вручить уведомление о подозрении. Это новшество, которое и стало камнем преткновения в деле Людмилы Лобасенко. Сроков между расследованием и вынесением этого самого уведомления о подозрении в УПК не предусмотрено. Вот и копятся дела в кабинетах дознавателей, пылясь долгими месяцами. И как отметила в ЖК на слушании 25 октября эксперт Тахмина Ашуралиева, следователи не прекращают дела, которые уже даже не расследуют. Она считает, что проблема в организации труда самих дознавателей, а также в отсутствии должного надзора со стороны прокуратуры.

Кстати, адвокат Людмилы Лобасенко направил уже несколько жалоб на бездействие следователей в прокуратуру Октябрьского района и прокуратуру Бишкека.

В июле пришел ответ – разобраться, наказать следователя. Но следователь, выясняется, уже не работает в УВД Октябрьского района – тот самый Эрмек Казбеков – переведен в другое место. Поэтому наказать его "не представляется возможным" – это ответ заместителя прокурора Октябрьского района А. Осмоналиева.

19 августа адвокат Таалайбек Курманалиев пишет еще одну жалобу на бездействие следователя уже в прокуратуру Бишкека. Через 4 дня прокуратура Бишкека перенаправляет жалобу прокурору Октябрьского района с просьбой организовать ее рассмотрение и доложить о результатах 3 сентября 2019 года. 3 сентября Курманалиев получает ответ, что прокуратура письменно поручила УВД Октябрьского района провести все оперативно-следственные мероприятия и наказать виновных в волоките и бездействии.

Проходит уже два месяца. Октябрь заканчивается, а дело все еще не рассмотрено. Уведомления о подозрении гражданке Чунихиной никто не вручает. Сама Любовь Викторовна, кстати, на звонки не отвечает. Известно лишь, со слов адвоката Людмилы Курманалиева, что защитник Чунихиной ходатайствовал о повторной экспертизе. И она тоже успешно была проведена уже весной. Результаты неизменны – вред здоровью Людмилы нанесен. Кстати, согласно Кодексу о проступках, подобное деяние влечет за собой "наказание в виде штрафа II категории либо привлечения к общественным работам II категории".

Результаты второй экспертизы

В пресс-службе УВД Октябрьского района ответили, что сроки, согласно новому УПК, для расследования не предусмотрены. И только после того, как будет вручено уведомление о подозрении, следователь должен в 20-дневный срок окончить дело. Однако информацию о том, вручено ли уведомление подозреваемой в пресс-службе предоставить отказались, сославшись на тайну следствия. Но подтвердили, что дела, подобные делу Людмилы Лобасенко, могут расследоваться годами.

А пока суд да дело, которого будто и нет, Людмила продолжает бегать по всем инстанциям, по больницам. В УВД Октябрьского района ее уже узнают в лицо. А дознаватель Азиз Алдашев, который теперь занимается ее делом, но ознакомиться с ним не успел, улыбаясь, успокаивает Людмилу, говоря, что скоро, совсем скоро, они вынесут решение. И дело либо будет передано в суд, либо его закроют. И что остается делать женщине? Только ждать. Ждать, когда, наконец, милиция станет не органом наказания "потерпевших", которые вынуждены "мотать свой срок" из-за бездействия милиции, а все-таки станет действительно гражданской службой, призванной служить своему народу.