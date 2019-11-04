В Бишкеке джип переехал 3-летнего ребенка прямо во дворе его дома

В Бишкеке 3-летний ребенок попал под колеса внедорожника во дворе дома. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

Трагедия произошла накануне, 3 ноября, примерно в 15.30 часов. Во дворе многоэтажного дома по улице Орозбекова, 2 водитель "Тойоты Секвойя" совершал маневр, и не заметив маленького мальчика, совершил автонаезд. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека. По делу собраны все материалы, назначены необходимые экспертизы. Машина, на которой был совершен автонаезд, поставлена на штрафстоянку. Ведется следствие.

ГУОБДД МВД КР обращается к автолюбителям с требованием быть внимательными не только на дорогах, но и во дворах жилых домов, соблюдать правила ПДД, меры безопасности. Также в ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.