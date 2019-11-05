В новостройке "Калыс-Ордо" двое мужчин напали на таксиста и ограбили его

Сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Аламединского района по горячим следам задержали двух граждан, покушавшихся на жизнь таксиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

На 27-летнего мужчину, который занимался частным извозом, напали 28 октября текущего года в новостройке "Калыс-Ордо".

Выяснилось, что злоумышленники сели в такси, попросив водителя отвезти их в одно из пригородных сел. Доехав до "Калыс-Ордо", пассажиры напали на таксиста. Угрожая ему ножом, завладели деньгами в сумме 7 тысяч сомов и сотовым телефоном марки "Редми", после завязав скотчем глаза, рот, руки и ноги выбросили среди камышей в селе "Калыс-Ордо".

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района Чуйской области по признакам предусмотренного ст.202 (разбой) УК КР.

Было начато досудебное производство. Также был объявлен план "Перехват".

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий по горячим следам сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и сотрудниками СКМ ОВД Аламединского района по подозрению за совершение данного преступления задержаны двое, ими оказались ранее судимый М.Т. 1997 года рождения уроженец Нарынской области и С.Н. 1998 года рождения уроженец Джалал-Абадской области. Задержанные водворены в СИЗО. Досудебное производство продолжается.