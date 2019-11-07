Участвуй в челлендж Union, и выиграй крутые призы

Всё может измениться в один день!
Один шаг вперед, одно действие, одно фото...
Получи всё, чего ты желал всё это время.
Этот вызов брошен именно тебе!
Скоро в инстаграм стартует просто захватывающий челлендж Юнион! Челлендж, в котором можно выиграть кучу крутых призов. iPhone, AirPods, Apple Watch и даже заработать славу! Всё, что будет нужно сделать, чтобы принять в нем участие - это сделать одно фото, и это фото изменит твою жизнь!
Начало челленджа 1 ноября! Вся подробная информация будет в инстаграме на странице instagram.com/union_challenge. А так же на сайте union-challenge.com можно посмотреть лучшие работы участников и галерею победителей! Подписывайся, чтобы быть первым! Это будет бомба!
Участвуй в безбашенном челлендже от Union,
И получи возможность покорить сердца миллионов.
Войди в историю, создай свое видение и получи признание миллионов людей.