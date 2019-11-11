На Кумторе от ножевых ранений погиб диспетчер

На прошлой неделе бытовая ссора между работником горного дела и диспетчером обернулась трагедией и смертью сотрудника. Об этом VB.KG сообщили сотрудники предприятия, по ясной причине пожелавшие остаться неназванными.

По их словам, после завершения работы и спуска вспыхнул конфликт между двумя сотрудниками. В итоге работник горного отдела нанес ножевые ранения своему коллеге диспетчеру. От кровопотери и полученных ран тот скончался до приезда в больницу.

- Не исключено, что на момент трагедии один из сотрудников находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако проблема в том, что диспетчер отвечает за контроль процесса работы, направляет других сотрудников. Поэтому, если конфликт случился из-за проблем на работе, необходимо выяснить его природы и провести расследование. Иначе подобные факты могут повториться. Мы бы хотели, чтобы руководство не только провело работу в этом направлении, но и сделало все для предотвращения подобных случаев в будущем. Так как речь идет о достаточно большом коллективе компании, - подчеркнули работники.