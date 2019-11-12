У жителей еще нескольких улиц в "Көлмө" будет доступ к питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По результатам прошлогодних осенних и зимних встреч мэра Азиза Суракматова с жителями новых микрорайонов - жилмассивов - в этом году в городе проходит тотальная работа по развитию инфраструктуры.

Прямо сейчас в разгаре строительство водопроводных сетей по улицам Үмүт и Максат в микрорайоне "Көлмө". Протяженность сети водоснабжения составит 542 метра, которая охватит 39 жилых домов.

По результатам проведенного тендера общественно-государственное управление капитального строительство столичной мэрии определило подрядчика – строительную компанию "Альма КG", по договору работы будут завершены до конца ноября. Общая стоимость строительных работ составила 1 млн. 151 тысяча 148 сомов, средства выделены из городского бюджета.

В муниципалитете напомнили, что завершается строительство водопровода еще на одной улице Максат, в микрорайоне их несколько.

Протяженность сетей составила 244 метров, которая охватила 19 жилых домов. Прокладка водопроводных сетей, длиною в 734 метров, на улице Кулиева завершена на 85% процентов.