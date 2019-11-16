Жителя Новгородской области осудили из-за мигрантов из КР и других стран ЦА

Мировой судья в Новгородском районе вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Сергея Горячева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Как сообщили в прокуратуре Новгородского района Новгородской области,

судом установлено, что в июле 2018 года этот мужчина по просьбе другой местной жительницы поставил на учет по месту пребывания в своей квартире в поселке Панковка группу граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом ни один из них в дальнейшем по адресу места регистрации никогда не проживал.

Таким образом, выявлен факт организации так называемой "резиновой квартиры", за что в России предусмотрена уголовная ответственность.

- Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Приговором судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - отметили в региональной прокуратуре.