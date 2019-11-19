Экс-посол РФ в КР Валентин Власов презентовал свою книгу о чеченском плене

В Московском доме книги состоялась презентация книги полпреда президента Российской Федерации в Чечне, экс-посла России на Мальте, а позднее в Кыргызстане Валентина Степановича Власова: "Дороги судьбы. Из записок "кавказского пленника".

В 90-е годы Валентин Власов был захвачен группой чеченских боевиков, спустя полгода, был освобожден. На встрече побывали и наши соотечественники: экс-мэр Борис Силаев, редактор сайта фонда поддержки и защиты прав соотечественников Роман Перфильев, ныне живущие в Москве.

- Валентин Степанович на встрече с читателями рассказал о событиях в плену и не без слез, видно было, что трудно было вспоминать. Вместе с ним в плен попали англичане. Бывший пленник вспомнил как они вместе с журналистами из Великобритании провели время в одной "яме". Отдельно остановился на работе на дипломатической стезе. На мой взгляд, очень интересное издание - без жесткой корректуры издателей, лишь корректорская работа, - поделился своим впечатлением от встречи Роман Перфильев.