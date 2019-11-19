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Жээнбеков обратился к донорам: Для дороги Север-Юг нужно еще $56,5 млн

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- Екатерина Улитина
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Во время выступления на форуме "Ускорение реформ для устойчивого развития" президент Сооронбай Жээнбеков обратился к международным донорам за финансовой поддержкой для реализации инфраструктурных проектов.

- Мы нуждаемся в поддержке доноров. На обеспечение безопасности на автодороге Север-Юг дополнительно требуется 56,5 млн. долларов денежных средств, - отметил президент.

Кроме того, он добавил, что ведутся переговоры по финансированию строительства 4-ой фазы автодороги Тараз–Талас–Суусамыр и работы по проектированию "кольцевой дороги" на Иссык-Куль, которая имеет стратегическое значение для развития туризма.  

- К 2024 году планируется завершить автомобильную дорогу Тюп-Кеген. С завершением строительства данной дороги, гражданам соседних стран будет намного удобней посещать нашу туристическую зону, улучшится торгово-экономическое взаимодействие, что придаст импульс развитию туризма, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что для восстановления автодорог международного значения потребуется около 500 млн. долларов.

- Самый крупный проект в сфере дорог – это строительство железной дороги Китай-Кыргызстан–Узбекистан. Весьма актуально, чтобы этот крупный проект международного значения получил поддержку со стороны наших партнеров, - заключил глава государства.

Напомним, сегодня в Бишкеке с участием международных донорских организаций, международных финансовых институтов и партнеров по развитию проходит форум "Ускорение реформ для устойчивого развития".


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URL: https://www.vb.kg/383356
Теги:
дороги, строительство, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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