Саймаити перед убийством рассказал Kloop и Азаттык как выводили из КР $700

фото: kloop.kg

Журналисты радио "Азаттык", Kloop и ОССRP в своем журналистском расследовании вскрыли схемы по выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов. Подпольная сеть, используя связи в государственных органах, главным образом в Таможне, занималась транснациональными грузовыми перевозками, используя "серые" схемы таможенного декларирования. Полученные доходы "отмывались" и переводились на счета офшорных компаний. В расследовании подробно описаны схемы по выводу и отмыванию денег.

Полностью журналисткое расследование можно прочитать здесь на русском языке и здесь на кыргызском языке.

Здесь даны лишь тезисы журналистского расследования:

1. Журналисты несколько раз встретились с Айеркеном Саймаита перед смертью. Во время встреч он признался, что на протяжении нескольких лет профессионально занимался отмыванием денег. Последняя встреча журналистом с Саймаити состоялась в октябре. Тогда бизнесмен сообщил, что опасается за свою жизнь. После первого расследования Азаттык (а именно Саймаити предоставил документы журналистам), ему звонил криминальный авторитет из КР и предупреждал о последствиях еще одной утечки. Тем не менее он передал еще одну партию документов, которые подтверждают его слова о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов (документально подтвердить всю сумму так и не удалось). Он обещал передать оставшиеся документы позже, но не успел. Его убили 10 ноября в Стамбуле.

2. Большая часть денег, что переправлял Айеркен Саймаити за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем 55-летнего Хабибулы Абдукадыра - уроженца Китая и главы уйгурского семейства. Многие компании, которые связаны с Абдукадыром записаны на братьев и сыновей. Они охватывают внушительную географию: Кыргызстан, Китай, Казахстан, Узбекистан, США, Германия, ОАЭ и Великобритания. Журналистам, на основе документов предоставленных Саймаити, удалось подтвердить, что семья управляла подпольной сетью, которая позволяла перевозить им незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше - на рынки всей Центральной Азии и России.

3. Журналисты пишут, что многое указывает, что работа подпольной сети была бы невозможна без связей с чиновниками высокого уровня. Ключевым среди них был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана - Раимбек Матраимов. Документы и интервью собранные журналистами указывают, что внушительная доля расходов Хабибулы Абдукадыра приходилась на подкуп коррумпированных чиновников.

4. Хабибула Абдукадыр основал компанию "Абу Сахий", в которой работали до 600 грузовиков. Они возили товары из Китая в Кыргызстан и дальше в другие страны. Журналисты, со ссылкой на данные полученные от представителей других транспортных компаний, пишут, что грузовики компании "Абу Сахий" пропускали на крайне лояльных условиях на пунктах пропуска с Китаем "Торугарт", "Иркештам" и с Узбекистаном в Кара-Суу.

5. Для получения дополнительного дохода компания "Абу Сахий" использовала простые схемы. Товары из Китая оформлялись как транзитный груз в Узбекистан, а не как импорт в Кыргызстан, таким образом товар освобождался от таможенных пошлин. Часть товара, действительно, шла в Узбекистан, другую часть разгружали на складах, которые принадлежат семье Абдукадыра, рядом с границей Узбекистана. Этот товар продавали в Кыргызстане или отправляли в Казахстан и Россию. Еще одна схема. Которую практиковала "Абу Сахий" - под видом текстиля, на которые таможенные пошлины значительно ниже, завозили в республику обувь, мобильные телефоны и другие товары.

6. Еще одна схема - более сложная. Айеркен Саймаити открыл как совладелец собственный рынок в Баткенской области "Ноогардан-Атуш". Он заключал фиктивные договоры с китайскими компаниями Хабибулы Абдукадыра. По документам создавалась видимость, что Саймаити на своем рынке реализовывает товары из Китая, заказанные у компаний Абдукадыра, на десятки тысяч миллионов долларов. Фактически же на рынке никогда не было таких объемов торговли, завезенный товар уходил на иностранные рынки.

7. Роль Райымбека Матраимова в этих схемах была ключевой. Он, якобы, собирал деньги с компаний, гарантируя им беспрепятственный поток товаров через границу.

8. Айеркен Саймаити - важнейший свидетель деятельности компаний, осуществляющих "серый импорт". Он занимался банковскими переводами, создавал иллюзию законного происхождения денег, переводил деньги на счета чиновников (в том числе и в благотворительный фонд Искендера Матраимова). От выведенных денег он имел свой процент. Исходя из расследования журналистов, Саймаити сохранил многие документы, подтверждающие его слова о работе сети "серых" импортеров, которые на протяжении нескольких лет отмывали огромные суммы денег. Кроме того, в своих журналах он фиксировал все платежи, расходы и денежные поступления. В 2017 году между ним и Хабибулой Абдукадыром произошел конфликт. Саймаити утверждает, что его сильно избили в гостиничном номере в Оше, а потом завели фиктивное уголовное дело о мошенничестве. Заявление написал, якобы, человек Абдукадыра. К тому времени, когда правоохранительные органы начали искать Саймаити, чтобы арестовать, он успел сбежать из страны и с тех пор скрывался в Турции. Там он продолжал помогать другим клиентом "отмывать" доходы. Теперь он это делал через свой салон проката автомобилей.

9. Журналистам удалось найти подтверждения, что Жена Райымбека Матраимова, влиятельного бывшего замглавы кыргызской таможни, имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с семьей Хабибулы Абдукадыра.