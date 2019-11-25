Журналисты Центральной Азии, Кавказа и России обсудят новые вызовы для СМИ

На форуме "Медиатренды: новые возможности и вызовы" соберутся около 100 журналистов, редакторов СМИ, блогеров и специалистов в сфере PR из стран Центральной Азии, Южного Кавказа и России

Участники мероприятия, которое пройдет 26-27 ноября в Новосибирске, обсудят актуальные проблемы взаимодействия СМИ и общества, а также вопросы выстраивания карьеры и профессионального роста журналистов.

Мероприятие, организованное Политологическим центром "Север – Юг" в сотрудничестве с Экспертным клубом "Сибирь – Евразия", пройдет на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Сибирский институт управления) в рамках многоэтапного межгосударственного проекта "Медиафорум "Большая Евразия – диалог без границ", реализуемого при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Участие в медиафоруме примут представители медиа-сообществ государств Центральной Азии, Южного Кавказа и России (около 100 человек) – журналисты и редакторы ведущих национальных СМИ, блогеры, медиа-эксперты, специалисты в сфере PR-технологий, контент-менеджеры и маркетологи масс-медиа.

В повестке медиафорума – обсуждение актуальных трендов и необходимых компетенций для эффективного взаимодействия СМИ с обществом; механизмов продвижения медиаволонтерства и социальной журналистики; проблем профессиональной подготовки журналистов в государствах СНГ; вопросов профессиональной этики журналиста.

Также предусмотрены тренинги, мастер-классы и практикумы по темам: "Проектный подход в журналистике", "SMM: медиа и тренды", "Создаем Telegramm-канал вместе".

Спикерами, тренерами и модераторами мероприятий медиафорума выступят: Владимир КУЗМЕНКИН, обозреватель сибирской редакции РИА ФедералПресс, руководитель пресс-службы Новосибирского метрополитена; Дарья СПИРИДОНОВА, карьерный консультант, куратор программы "Карьерное консультирование: коучинг по карьере и профессиональному развитию" в Институте практической психологии НИУ "Высшая школа экономики"; Юлия ЗАГИТОВА, секретарь Союза журналистов России; Павел АФОНАСЬЕВ, экс-главный редактор Новосибирской телерадиокомпании; Алибек ТАЖИБАЕВ, директор Центра Аналитических Исследований "Евразийский Мониторинг"; Радмила ДАВЫДОВА, эксперт Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации; Алексей ДЮКОВ, ведущий YouTube-маркетолог Divico, обладатель 4 серебряных кнопок в YouTube и др.

В дни проведения медиафорума его участники посетят офис ведущей региональной телерадиокомпании – ГТРК "Новосибирск", познакомятся с работой редакции.