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Зампред ГРС: Саймаити получил ID-карту на основании паспорта образца 1994 г

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- ВБ
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На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, безопасности и обороны депутат Айнура Аскарова поинтересовалась у заместителя председателя ГРС Тилека Батырканова, как у убитого Айерекена Саймати оказался кыргызский паспорт. Об этом сообщает издание elgezit.kg.

Батырканов пояснил, что Саймаити выдали ID-карту образца 2006 года на основании паспорта образца 1994 года. "В паспортах 1994 года данные вводились ручкой. Есть средства, которые смывают записи. Они смыли и ввели другие данные. На основании этого паспорта и выдали документ 2006 года", - ответил он.

Депутат спросила, какие меры были приняты для решения таких проблем.

По словам замглавы ГРС, с 2015 года начала работать автоматизированная информационная система, которая позволяет централизованно выдавать паспорта. "Раньше каждый сотрудник мог выдать паспорт. Сейчас по АИС паспорта готовятся в Бишкеке", - ответил Батырканов.

"За 15 лет каждый сотрудник, выдавая паспорт, разрушил систему. Теперь мы не можем выехать за рубеж и ждем, когда у кого-нибудь снова найдут кыргызский паспорт", - прокомментировала депутат Аскарова.

"В отношении сотрудника, выдавшего паспорт Айеркену Саймаити, возбуждено уголовное дело, которое передано в суд", - сообщил заместитель председателя ГРС Тилек Батырканов.

Паспорт Айеркену Саймаити был выдан в 2014 году. С 10 апреля 2014-го по ноябрь 2015-го должность председателя ГРС занимала Алина Шаикова.


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URL: https://www.vb.kg/383550
Теги:
ГРС, паспорт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Айеркен Саймаити
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