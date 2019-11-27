Модератор "БеспределKG" водворен в СИЗО ГКНБ до 24 января 2020 года

Сегодня пресс-служба ГКНБ КР сообщила о задержании пользователя соцсети А.Ж. за разжигание межнациональной вражды. Позже выяснилось, что задержанным является модератор популярной страницы в Facebook и Instagram "БеспределKG" - Автандил Жоробеков.

Накануне, 26 ноября, как сообщили VB.KG в пресс-службе Первомайского районного суда, по представлению прокурора суд признал его задержание законным и обоснованным.

И на основании п.2 ч.2. ст. 313 УК КР Жоробеков водворен на время следствия в СИЗО ГКНБ до 24 января 2020 года.

Для справки:

Статья 313. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)

1. Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, -

2. Те же деяния, совершенные:

2) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы IV категории ( от семи лет шести месяцев до десяти лет).