Путин пригласил лидеров стран-членов ОДКБ на парад победы 9 мая в Москве

Мы должны не забывать нашу общую историю и выступать вместе против попыток её переписывания. Об этом сегодня, 28 ноября, на очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшей под председательством Кыргызской Республики, заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства особо отметил, что Кыргызстан придает празднику Победы в Великой Отечественной Войне в 1945 году чрезвычайно важное значение и особый смысл.

- Мы с чувством глубокой благодарности вспомним тех, кто отстоял свободу нашей общей Родины, и проведем крупные мероприятия по случаю празднования Великой Победы, - цитирует президента его пресс-служба.

Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что 9 Мая - день общей Победы. Подчеркнул, что советский народ показал всему миру уникальный пример единства, массового героизма, преданности Отечеству.

В свою очередь, в ходе выступления на саммите президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств-членов ОДКБ на торжественные мероприятия 9 мая 2020 года в Москву.

Он сообщил, что для празднования 75-летия победы в Великой Отечественной Войне подготовлен подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах-членах ОДКБ.

- Ждем лидеров государств-членов ОДКБ на торжествах в Москве на 9 мая 2020 года. Мы признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран-членов ОДКБ приняли участие в параде победы на красной площади, - сказал Владимир Путин, отметив, что Россия придает особое внимание тому, чтобы все государства-члены ОДКБ и далее выступали с единой позицией в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов СССР в разгроме фашизма.