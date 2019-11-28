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Экс-генконсул в Стамбуле Эркин Сопоков задержан и доставлен в ИВС СИЗО ГКНБ

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- ВБ
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Экс-генеральный консул КР в Стамбуле Эркин Сопоков был задержан и доставлен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, личная автомашина Сопокова с дипломатическими номерами была обнаружена недалеко от места убийства А.Саймаити.

"Как сообщалось ранее, межведомственной следственной группой начато досудебное производство, зарегистрированное 22 ноября 2019 года в АИС ЕРПП по материалам публикации "Азаттыка", ОССRP и Kloop, по признакам преступления, предусмотренного ст.39 и ст.130 ч.1 (покушение на убийство) УК КР.

Более того, по результатам комплексной проверки деятельности Сопокова в бытность Генеральным консулом КР в г.Стамбул, Генпрокуратурой КР в АИС ЕРПП были зарегистрированы досудебные производства, которые переданы в ГСУ ГКНБ КР для организации расследования:

по ст.320 ч.2 УК КР (злоупотребление должностным положением) по факту незаконной передачи Э.Сопоковым личной автомашины марки "Лэнд Ровер – Рэндж Ровер" с дипломатическими номерами "34 СС 2902" посторонним лицам, в том числе А.Саймаити;

по ст.323 ч.2 п.2 УК КР (незаконное обогащение) по факту незаконного обогащения Э.Сопоковым денежными средствами в сумме 200 000 долларов США, приобретения недвижимого имущества стоимостью 47,6 млн. сом;

по ст.320 ч.2 УК КР (злоупотребление должностным положением) по факту незаконного получения 30% выплат за пребывание супруги Э.Сопокова в загранкомандировке в г.Стамбул, которая фактически там не проживала, а также незаконное получение денежных средств на медицинские и представительские расходы, с ущербом на общую сумму 31 040 долларов США.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела и проверку информации об угрозах убийством, поступавшим в адрес гражданина Айеркена Саймаити.


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URL: https://www.vb.kg/383641
Теги:
ГКНБ, задержание, убийство, посол, Айеркен Саймаити, Эркин Сопоков
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