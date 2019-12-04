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Мошенница взяла 180 тысяч сомов за земельный участок в "Ак-Ордо" и скрылась

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- Оксана Гут
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Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 26 февраля 2019 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы К.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомой женщины Д., которая в тот же день примерно в 16:00 часов, находясь на пересечении улиц Абдрахманова-Московская пообещала земельный участок в жилмассиве "Ак-Ордо" и войдя в доверие, обманным путем завладела денежными средствами в размере 168 тысяч сомов и 200 долларов США, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками службы криминальной милиции УВД Свердловского района была задержана подозреваемая С.Д. 1967 года рождения и доставлена в следственную службу УВД Свердловского района, в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений.

- Внимание, граждане! Если вы пострадали от рук данной злоумышленницы, просим вас сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 43-28-15, 0(702) 49-88-88, 0(702) 37-37-70, 0(703) 22-26-22, 0(702) 22-85-05 и 102, - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/383761
Теги:
задержание, земельный участок, мошенничество, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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