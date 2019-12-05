В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам "Газпром" и "СеверЭлектро"

Теперь в мобильном приложении MegaPay можно легко и быстро получить информацию о задолженности по коммунальным услугам "СеверЭлектро Бишкек"* и "Газпром" в режиме реального времени.

Для этого необходимо:

в главном меню выбрать вкладку "Все"; нажать на сервис "СеверЭлектро" или "Газпром"; добавить лицевой счет и ФИО.

После проверки корректности ввода лицевого счёта отобразится информация о сумме задолженности за электроэнергию или газ, оплатить которую можно сразу же в приложении. Совершенные операции сохраняются в "Истории платежей", и при желании можно распечатать квитанции по каждой оплате. Таким образом, вы всегда держите оплату коммунальных услуг под контролем.

Кроме этого, с помощью кнопки "Передача показаний" можно отправить текущее показание газового счетчика.

Чтобы воспользоваться удобным приложением, установите его совершенно бесплатно на свой телефон, скачав из Google Play Market или App Store.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни.

*Cервис доступен для жителей Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов г.Бишкек.