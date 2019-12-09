А хочешь быть моей английской королевой?

На этой неделе случилось много всякого: журналисты опубликовали продолжение резонансного расследования о контрабандных схемах на таможне, ГКНБ начал допросы тех, кого считает причастным к первой части этого расследования, общественность бурно спорила о том, считается ли перфоманс с обнаженной натурой символом защиты прав женщин или это банальная пошлость. В общем, бурные были денечки. Однако, как ни странно, пожалуй, самым главным политическим событием недели стала презентация книги Омурбека Текебаева. "Вечерка" разбиралась, почему.

Почти как Ленин

Лидер партии "Ата–Мекен" Омурбек Текебаев, если подумать, с Владимиром Лениным имеет немало общего. Например, в вечной борьбе с прогнившим строем его, как и лидера коммунистов, поддерживает заграница. Папа Теке сидел в тюрьме и даже писал в заточении книги. Коренное отличие между вождем социалистической революции и лидером кыргызских социалистов в том, что у последнего нет броневика, с которого можно речи толкать.

Впрочем, отсутствие бронетехники в качестве трибуны - не помеха текебаевскому красноречию. Судя по всему, Омурбек Чиркешович окончательно оклемался после тюрьмы и вернулся к своему привычному состоянию гиперактивного политика, готового выступать везде, где есть слушатели.

На днях в Бишкеке состоялась презентация сборника интервью политика. В него вошли беседы экс–депутата Жогорку Кенеша, записанные журналистами разных СМИ в период, когда он находился под арестом по обвинению в коррупции. По которому, надо отметить, он все еще не оправдан.

Выступая на презентации, Омурбек Текебаев сказал множество интересных вещей. К примеру, он поделился своим видением исторической миссии президента Сооронбая Жээнбекова. Она заключается в том, что Жээнбеков должен "не на словах, а реально перейти от суперпрезидентской системы правления к парламентской республике".

Сделать это очень просто: нужно только следовать инструкциям лидера социалистов. Омурбек Чиркешович любезно озвучил все пункты, которые должен исполнить президент.

Во–первых, Сооронбаю Жээнбекову рекомендуют снизить избирательный порог для партий, баллотирующихся в ЖК, до трех процентов.

- Надо сформировать новый парламент на основе честных и конкурентных выборов. Представители всех социальных групп должны иметь реальный шанс быть представленными в Жогорку Кенеше, - заявил Текебаев.

Во–вторых, главе государства рекомендуют максимально урезать свои полномочия. Особенно в сфере внешней политики. Ее Омурбек Текебаев предлагает полностью передать премьер–министру.

- Глава кабмина станет лицом нашей республики. Сегодня премьер выполняет, по сути, технические функции. Он не имеет политического веса, политической поддержки. Его перспективы зависят от президента и депутатского большинства. А новый премьер–министр должен быть реальным лидером, - считает Омурбек Текебаев. - Кроме того, президент должен вывести Антикоррупционную службу из состава ГКНБ.

Непонятно, действительно ли исполнение этих условий гарантирует Сооронбаю Жээнбекову возможность забронзоветь на века в политической истории Кыргызстана. Однако это однозначно обеспечит высокие шансы прихода к власти самого Текебаева.

Объясняем, каким образом это будет работать на интересы Омурбека Чиркешовича.

Высокий порог прохождения в Жогорку Кенеш - это действительно плохо, поскольку при таком раскладе высока вероятность, что в парламенте соберутся только "денежные мешки", которым наши с вами проблемы до фонаря. У тех самых "сытых" депутатов, которых рекламировал народу эсдэк Кожобек Рыспаев, свои проблемы: им надо защищать бизнес - свой и родственников.

С другой стороны, слишком низкий порог - тоже проблема. В кыргызстанских современных реалиях снижение избирательного барьера в парламент означает, что туда придут все, кому не лень. Понизится или нет общий уровень заседателей Жогорку Кенеша в этом случае, точно сказать нельзя. Зато можно ручаться, что в этот парламент попадут Омурбек Текебаев и его команда.

На парламентской трибуне Текебаев чувствует себя увереннее, чем где–либо еще. В гуще депутатских противостояний и интриг главный социалист всегда был как рыба в воде. Так что, скорее всего, свежеизбранную парламентскую братию, тем более если собрана она будет из кого попало, он на раз подомнет под себя.

Кто же при таком раскладе станет премьер–министром и "настоящим" лидером? Логично, если им станет кто–то, с кем у Текебаева стабильно неплохие отношения. Например, Роза Отунбаева, все время поддерживающая атамекеновца. К тому же премьер–министр–женщина - это так по–феминистски. Вполне в духе либерально–ориентированной части истеблишмента.

Сам Омурбек Чиркешович, думается, тоже не лишит себя удовольствия сесть в кресло главы кабинета министров при ручном парламенте. Почему бы ему не стать центральноазиатским Пашиняном, воплотившим извечную мечту кыргызских либералов о чистом, ничем не замутненном парламентаризме...

Он вам не реформатор

Если разобраться, практическая реализация плана главного атамекеновца при поддержке его сторонников для действующего президента равносильна воплощению в жизнь сценария, написанной для него предшественником. Считается, что бывший президент Алмазбек Атамбаев собирался сделать преемника марионеткой, номинальной политической единицей, президентом без реальной власти. Теперь роль английской королевы ему предлагает Текебаев. Иронично, правда?

Параллельно на фоне текебаевских чтений (и снова возникают ассоциации с Лениным) общественности активно и очень настойчиво навязывают мнение о том, что на шахматной доске нынешней кыргызской политики фигура действующего президента далеко не самая сильная.

Это подается через следующие тезисы:

1. Сооробай Жээнбеков - не реформатор. На нестандартные ходы, вследствие которых можно было бы ожидать кардинальных перемен, не хватает решительности.

2. Два года из президентского срока ушли у Сооронбая Жээнбекова на борьбу с Алмазбеком Атамбаевым.

3. Рейтинг президента не растет.

4. Личность в таком возрасте изменить уже невозможно. Так же, как стиль руководства, именно руководства, а не управления, выработанный Сооронбаем Жээнбековым за годы аппаратной работы.

5. У Сооронбая Жээнбекова нет сильной и интеллектуальной команды.

Нынешняя активность Текебаева и остальных либерально настроенных политиков как бы противопоставляется действующему главе государства. Речь папы Теке на презентации его книги прозвучала программно. Он обозначил повестку дня, по которой будет действовать. Причем, вероятно, не откладывая в долгий ящик.

А почему нет? Сторонники Текебаева и либеральных политиков КР без традиционной политической борьбы приходят на значимые государственные должности. Так они постепенно формируются в ту самую команду, которая полностью поддержит его во всех реформах.

Аналитику для пока еще действующего правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева уже сегодня готовят под чутким руководством ближайшего соратника Розы Отунбаевой. Недавно Эмильбек Каптагаев возглавил НИСИ.

Позицию директора Агентства начального профессионального образования на днях заняла бывшая энпэошница Рита Карасартова. На своем посту она собирается заниматься реформами, о чем уже сообщила журналистам.

Это назначение вызвало противоречивую реакцию в обществе. Однако приход представителей неправительственных организаций в образование и культуру - это в наших реалиях закономерное явление. Многие НПО, действующие в нашей республике, работают в этой сфере, взращивая поколение кыргызстанцев, разделяющих западные ценности.

Нужно признать, что власти с их консервативными взглядами на мир, наверное, окончательно проиграли войну за умы молодежи. Лучшее тому доказательство - участники антикоррупционного митинга, который недавно прошел в Бишкеке. Кто туда пришел? Правильно, не ОБОНовцы и гопота, а интеллектуально развитая молодежь.

На фоне участников этого митинга альтернативно мыслящие смотрятся не очень. Кроме того, поддерживать консерватизм, пусть даже и здоровый, сегодня немодно: тебя сразу запишут в колхозники, в негативном смысле этого слова.

Автор: Анвар Ажиев