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Озонниа Ожиело попросили не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

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- Бакыт Стамов
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Организация Объединенных Наций накануне выступила в защиту прошедшей скандальной выставки в Бишкеке. В частности, постоянный координатор ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело призвал местные власти в этом отношении "содействовать общественным дебатам без проявления нетерпимости и ненависти по вопросам гендерного равенства и прав женщин".

В свою очередь члены общественного объединения "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" обратились к представителю ООН в Кыргызстане с требованием "впредь воздерживаться от непродуманных высказываний, которые могут быть неправильно поняты и вызвать социальную дестабилизацию и отрицательно повлиять на имидж страны".

"Ваше заявление, по вопросу связанных с общественными процессами в КР, выходит за рамки заявленного и определённого протоколом Вашего юридического, правового и политического статуса.

Ваша риторика не может расцениваться иначе как лоббирование неправомерных притязаний и интересов определённых групп сомнительного направления! Которая, оскорбляет чувства и незыблемые ценности народа Кыргызстана.

Мы не хотим квалифицировать это как вмешательство во внутренние дела КР, но хотим попросить Вас проявлять должное уважение к нашему Народу и Государству и впредь воздерживаться от непродуманных высказываний, которые могут быть неправильно поняты и вызвать социальную дестабилизацию и отрицательно повлиять на имидж страны на международной арене.

Ущемлять права многонационального и многоконфессионального народа в пользу удовлетворения неправомерных, радикальных притязаний и необоснованного расширения их прав на право быть сверх общепринятых правоотношений, сверх правовых норм, сверх законов и сверх принципов правоотношений заложенных в Конституции КР! Это неприемлемо и недопустимо по тем же нормам ООН, соблюдение которых входит в Ваши прямые обязанности", - обратились активисты к Озонниа Ожиело.


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URL: https://www.vb.kg/383892
Теги:
выставка, гендер, Бишкек, Кыргызстан, скандал, ООН
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Комментарии
активистам
09.12.2019, 15:30

Которая, оскорбляет чувства и незыблемые ценности народа Кыргызстана.

к великому сожалению все ценности уже давно разбазарили, остались только названия.

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АЭС
09.12.2019, 15:43

Это обращение Ожиело доказывает, что Отунбаева и её дружки отрабатывали полученные суммы.

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